O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, ganhou mais motivos para preocupação esta quarta-feira. Depois das lesões de Virgil van Dijk e de Trent Alexander-Arnold, que saiu lesionado no empate diante do Man. City, Joe Gómez é o mais recente nome no boletim clínico dos reds.

O jovem internacional inglês lesionou-se durante a sessão de treinos da seleção esta quarta-feira.

Além dos três defesas, também Thiago, Fabinho e Alex Oxlade-Chamberlain estão lesionados.

A formação de Klopp tem enfrentado uma vaga de lesões e, dos habituais titulares da defesa, apenas o lateral esquerdo Andy Robertson está nesta altura apto.

De recordar que a lesão mais grave é a de Virgil van Dijk, que pode ficar afastado dos relvados até ao final da temporada.