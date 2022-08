A aposta do Liverpool na contratação de Luis Díaz ao FC Porto foi definitivamente uma aposta ganha e Pep Lijnders, adjunto de Jürgen Klopp, explica agora como decorreu todo o processo que levou o treinador alemão a escolher o talento colombiano no livro «Intensity: Inside Liverpool FC» que está em fase de pré-venda em Inglaterra.

Um livro que, no fundo, é um diário da sensacional temporada de 2021/22, em que os Reds conquistaram a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga e em que lutaram taco a taco com o Manchester City pela Premier League até ao final. Um livro em que o antigo adjunto do FC Porto, entre muitas outras histórias, conta o processo da opção do Liverpool por Luis Díaz que pegou de estaca na equipa de Anfield.

«O nosso departamento de observação realiza vídeos muito úteis sobre os jogadores que nos podem interessar. Sabemos quais nos interessam muito antes de isso chegar à imprensa. São de cerca de quinze minutos de análises sobre os pontos fortes e as debilidades, mas além disso, quero sempre ver jogos completos dos jogadores que realmente gosto - o clip de 95 minutos, a verdade, as fases, as reações às diferentes fases do jogo. Este é o meu último relatório sobre Diaz quando o FC Porto defrontou o Estoril», começa por enunciar Lijnders.

Um vídeo de quinze minutos que chegou às mãos de Klopp acompanhado por um relatório que acabou por convencer definitivamente o treinador alemão.

«Quando começa a preparar a pressão, ele lê para onde vai o próximo passe para o intercetar e corre com tudo o que tem nestes momentos. Cheira estas oportunidades para roubar a bola perto da área do adversário. Nunca está parado. Quer defender na frente. Adoro isso», acrescentou.

No relatório lê-se ainda:

«Pode movimentar-se frequentemente sem bola nas costas da defesa, quando a bola está solta desde trás. São momentos que ele tem com bom 'timing', mas que podem surpreender. Tem grande toque e controlo de bola. Dentro da área tem habilidade para criar situações de remate. Pode driblar, aparece com facilidade, supera o jogo e desliza para a esquerda e para a direita passando pelos defesas. Num pequeno espaço a toda a velocidade consegue encontrar a melhor opção para furar. Adoro isso. Tem sempre uma visão geral. Também adoro isso. Entra no um para um para rematar de longe, o que é ótimo para o nosso jogo.»

O técnico neerlandês aprofunda. «Ajusta-se facilmente ao posicionamento dos companheiros e ao o triângulo exterior. Com a bola do lado contrário pode ser mais ativo, encontrando espaço atrás da última linha do adversário. Precisa de acrescentar a ideia de atacar pelo meio também, mais ativo para atacar pelo corredor central. Isto dar-lhe-á mais movimentos de ponta de lança, também, e, com isto, mais golos. A contra-pressão irá melhorar com o nosso estilo e treino. Vai ser mais intenso com isso. Mais agressivo. De longe o melhor jogador. NÃO TENHO DÚVIDAS», escreve Lijnders, em maiúsculas.

Um relatório que acabou por impressionar Klopp que, em resposta a Lijnders, disse: «Ele é capaz de mudar um jogo».



O autor do livro respondeu ainda: «Absolutamente, literalmente para eles e figurativamente para nós. Espero que consigamos este acordo», escreve a fechar este capítulo.

