O Liverpool acaba de confirmar a contratação do jogador mais caro da história da Premier League, Alexander Isak, que chega do Newcastle por um valor astronómico de 144 milhões de euros.

O avançado sueco, companheiro de Viktor Gyökeres na seleção, vai jogar com o número 9, sucedendo a Darwin Nuñez e a alguns nomes históricos que jogaram com o mesmo número nas costas em Anfield, como Steve Heighway, Ian Rush, Robbie Fowler, Fernando Torres e Roberto Firmino.

«Tem muito significado, é um número icónico. Obviamente que traz também mais responsabilidade, mas estou muito feliz por ter a oportunidade de poder jogar com este número», comentou o avançado de 25 anos em declarações às plataformas do clube.

O clube de Anfield não fala nos valores envolvidos no acordo com o Newcastle, mas a imprensa inglesa avança que o valor global da transferência é de 144 milhões de euros que, a confirmar-se, supera os 125 milhões que o Liverpool pagou por Florian Wirtz. Sendo assim, Isak é a contratação mais cara do atual mercado de transferências.