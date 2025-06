O Liverpool anunciou esta quinta-feira a contratação de Milos Kerkez, lateral esquerdo húngaro que militava no Bournemouth. É a segunda contratação do campeão inglês neste mercado de verão depois do avançado Florian Wirtz anunciado na sexta-feira passada.

O lateral esquerdo de 21 anos realizou exames médicos e assinou um contrato de «longa duração», anunciou o clube sem referir o termo do vínculo ou os valores envolvidos no acordo com o Bournemouth.

«É uma honra para mim, um privilégio poder jogar por um dos maiores clubes de Inglaterra. Estou mesmo, mesmo feliz e ansioso. Depois disto, vou à minha terra gozar uns dias de férias, mas mal posso esperar por voltar, vestir o equipamento de treino e começar a preparar a próxima época», destacou o jogador em declarações às plataformas do clube.

Kerkez, que já chegou a ser sondado pelo Benfica, dá, assim, mais um salto na carreira, depois de ter impressionado ao serviço do Bournemouth ao longo das últimas duas temporadas (74 jogos, 2 golos e 8 assistências).