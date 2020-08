Sadio Mané foi eleito o melhor jogador do ano em Inglaterra. Uma distinção da Associação de Jogadores Profissionais ingleses (PFA), com votação dos adeptos.

O jogador do Liverpool foi o que recebeu mais votos de uma lista em que constavam os companheiros de equipa Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk (vencedor do ano passado), os citizens Raheem Sterling (melhor jovem da época passada) e Kevin De Bruyne, e ainda Jamie Vardy, do Leicester, melhor marcador da temporada.