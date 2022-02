Mohamed Salah regressou ao Liverpool «desiludido» depois do Egito ter perdido a final da CAN2022 no desempate por penáltis frente ao Senegal e diz que está «pronto» para jogar já na próxima quinta-feira frente ao Leicester. Sadio Mané, por seu lado, marcou o penálti decisivo e ainda está a festejar o triunfo dos Leões da Teranga sobre os Faraós. Jürgen Klopp comentou a situação dos seus dois avançados como espírito de humor.

«O Mo [Salah] regressou agora, já falei com ele. Está muito desiludido, obviamente, mas já está focado no que se passa aqui agora. Mal falei com ele, a primeira coisa que me disse foi “estou pronto”», contou o treinador alemão antes de soltar uma gargalhada.

Uma atitude que deixou Klopp mais do que satisfeito. «É um jogado experiente, fisicamente é um monstro, mas honestamente, vamos ter de ver. Vai obviamente fazer trabalho de recuperação e vamos ver como se vai sentir amanhã», contou o treinador alemão em conferência de imprensa.

Sadio Mané, por seu lado, anunciou, no final da CAN2022, que tinha conquistado o troféu mais importante da carreira e ainda não regressou a Liverpool. «O Sadio [Mané] vai voar, se for possível, na quarta-feira à noite, portanto chegará aqui na quinta-feira, mas não vai obviamente entrar nas contas para o jogo com o Leicester», começou por explicar Klopp.

Um atraso que o treinador do Liverpool aceita como totalmente justificado. «A vitória significou tudo para ele, significou tudo para o seu povo, para o Senegal e respeitamos isso muito, nunca pensámos chamá-lo de onde quer que ele estivesse – deixem-no fazer o que está a fazer neste momento porque ele merece. Eles passaram por um momento incrivelmente intenso, portanto quando ele voltar, vou falar com ele e depois veremos quando é que podemos voltar a usá-lo», atirou ainda Klopp.