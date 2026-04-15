Hugo Ekitiké, de 23 anos, lesionou-se sozinho durante a primeira parte do Liverpool-PSG – a contar para a segunda mão dos “quartos” da Champions – e saiu de maca. No rescaldo a nova derrota dos “Reds”, Arne Slot vincou o cenário negativo.

«Sofreu uma lesão muito grave. Não sei se voltará a jogar nesta temporada. Saiu em lágrimas e pode ser uma lesão grave. Não posso dar mais detalhes», referiu o treinador do Liverpool.

Contratado no último verão, o avançado francês acumula 17 golos e seis assistências em 45 jogos pelo Liverpool. Em simultâneo, o ponta de lança tem ganho espaço na seleção francesa.