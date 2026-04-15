Slot confirma lesão de Ekitiké: «Não sei se volta a jogar esta temporada»
Avançado francês do Liverpool arrisca falhar o Mundial 2026
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Hugo Ekitiké, de 23 anos, lesionou-se sozinho durante a primeira parte do Liverpool-PSG – a contar para a segunda mão dos “quartos” da Champions – e saiu de maca. No rescaldo a nova derrota dos “Reds”, Arne Slot vincou o cenário negativo.
«Sofreu uma lesão muito grave. Não sei se voltará a jogar nesta temporada. Saiu em lágrimas e pode ser uma lesão grave. Não posso dar mais detalhes», referiu o treinador do Liverpool.
Contratado no último verão, o avançado francês acumula 17 golos e seis assistências em 45 jogos pelo Liverpool. Em simultâneo, o ponta de lança tem ganho espaço na seleção francesa.
Ekitike lesionou-se sozinho e teve de abandonar o campo 🤒— sport tv (@sporttvportugal) April 14, 2026
Mo Salah entrou para o seu lugar 🙌#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Liverpool #PSG pic.twitter.com/rRsCE5mLWe