O Liverpool não foi além de um empate na visita ao Aston Villa (2-2), na quinta-feira à noite, e no final do jogo o treinador Arne Slot apontou o dedo a Darwin Nuñez que desperdiçou uma oportunidade flagrante com a baliza aberta. O antigo avançado do Benfica reagiu através das redes sociais e garante que, enquanto estiver no Liverpool, não vai baixar os braços.

Foi aos 68 minutos, numa altura em que o resultado já estava em 2-2, quando Darwin, na sequência de uma transição rápida da equipa de Anfiled, com a baliza escancarada, atirou por cima. Arne Slot levou as mãos à cara e no final do jogo, não poupou críticas ao uruguaio.

«Foi uma falha que eu posso aceitar. O que é mais difícil de aceitar é o seu comportamento depois da oportunidade falhada. Essa falha entrou demasiado na sua cabeça. Ele é o Darwin do costume, que se esforça muito, mas acho que ficou demasiado desiludido depois de desperdiçar aquela oportunidade», vincou Arne Slot.

Darwin Nuñez, por sua vez, recorreu às redes sociais para recordar que, ainda há poucas semanas, foi decisivo, quando saltou do banco e, já em tempo de compensação, marcou os dois golos da vitória do Liverpool no terreno do Brentford.

«Não fui o melhor há três semanas, nem sou o pior agora. Se cair, levanto-me. Nunca me vão ver baixar os braços. Vou deixar tudo em campo até ao último dia em que estiver aqui no Liverpool. Resiliência», escreveu Darwin nas suas plataformas digitais.