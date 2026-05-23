Mohamed Salah despede-se neste domingo do Liverpool, onde esteve durante nove anos, ajudando os Reds a voltarem ao topo do futebol.

Num vídeo de despedida do atacante egípcio, o clube da cidade dos Beatles convidou-o a revisitar momentos icónicos e alguns dos golos mais memoráveis com a camisola do Liverpool.

E fê-lo eternizando esses momentos em obras de arte. Sim, em quadros.

À medida que vai avançando pelo relvado de Anfield, acompanhado pelas filhas, Salah destapa as telas nos cavaletes. Arsenal, Everton, Nápoles, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Grandes golos e memórias que ficam para a eternidade.

«Foi muito especial jogar aqui durante nove anos. Os laços que criámos foram muito especiais», referiu o jogador de 33 anos.

O Liverpool recebe neste domingo o Brentford e Salah, cuja presença no jogo não foi confirmada por Arne Slot na antevisão (técnico disse que nunca o fez), deve ter direito a uma grande despedida.

Mohamed Salah conquistou dez títulos durante os nove anos no Liverpool, entre os quais uma Champions, um Mundial de Clubes e dois campeonatos de Inglaterra.