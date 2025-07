O plantel do Liverpool juntou-se esta sexta-feira à família de Diogo Jota e André Silva para mais uma homenagem aos dois irmãos junto ao memorial que continua a crescer de dia para a dia junto ao Estádio de Anfield.

Os pais dos dois jogadores lideraram a comitiva, destacando-se à frente dos antigos companheiros de Diogo Jota que, com o semblante pesado, levaram consigo uma rosa vermelha e outra branca, numa homenagem em que também participou Rute Cardoso, a mulher do malogrado jogador.

Recordamos que o Liverpool está a preparar mais uma homenagem ao antigo internacional português para o próximo domingo, antes do jogo de preparação com o Preston North End, o primeiro do campeão inglês sem Diogo Jota.