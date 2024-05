Jürgen Klopp ainda conseguiu conter as lágrimas na emocionante despedida de Anfield, após o último jogo do Liverpool, mas agora desmanchou-se numa última homenagem promovida pelos adeptos num pavilhão multiusos, em Mersyside, completamente repleto, com várias caras conhecidas de Hollywood.

O treinador alemão foi recebido em apoteose, depois esteve no palco a responder a perguntas colocadas por John Bishop and Peter McDowall, mas o grande momento estava reservado para um vídeo que resumiu os nove anos de Klopp no clube, polvilhado com várias intervenções de reconhecidos adeptos, como Daniel Craig, Will Arnett ou Trevor Noah.

Foi nesta fase que Jürgen Klopp já não conseguiu conter as lágrimas e chorou copiosamente enquanto os adeptos cantavam o cântico associado ao treinador.

Ora veja: