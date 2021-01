Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, deixou algumas críticas à postura do Manchester United neste domingo, no encontro que terminou com um empate, 0-0.

«A pior coisa que te pode acontecer no futebol é jogares contra uma equipa com jogadores de classe mundial e defenderem com todos, lá atrás na área, e só saírem em contra-ataque», disse o técnico dos Reds à BBC.

«É muito difícil. É um desafio», admitiu Klopp.