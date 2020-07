O Manchester City defronta esta quinta-feira o campeão Liverpool para a Premier League e Guardiola foi questionado na conferência de imprensa de antevisão do encontro sobre Jurgen Klopp.

«Como pessoa não o conheço muito bem. Jantámos juntos uma vez. Admiro-o, admiro o trabalho que fez no Liverpool e Dortmund. Este tipo de jogo que as equipas dele praticam é sempre benéfico para o mundo do futebol. É uma coisa muito positiva tentar sempre marcar golos e o Jurgen é um grande, grande exemplo disso», disse Guardiola, afirmando que tem uma bola relação com o treinador do Liverpool.

«Ele quer ganhar e eu quero ganhar, mas quando o jogo acaba, está feito. Ele é meu colega e quando a minha carreira terminar, quero ter uma boa relação com todos os treinadores», explicou.

Questionado sobre se o City tem algo a provar neste jogo, Guardiola afirmou: «No desporto tens sempre algo a provar. Estamos muito satisfeitos com o que fizemos e com o que estamos a fazer, mas para os jogadores nunca é suficiente. O passado é passado, são memórias, mas o espetáculo tem de continuar. É um novo capítulo das nossas vidas e temos de o viver.»