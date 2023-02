O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, estava descontentíssimo com os primeiros minutos da equipa frente ao Wolverhampton, neste sábado. Os Wolves venceram a equipa do alemão por 3-0 e o técnico admitiu que há coisas que são inaceitáveis.

«O início do jogo foi horrível, não é permitido acontecer», disse Klopp, em conferência de imprensa citado pela Sky.

«Há aqueles primeiros 12 minutos, e depois está tudo bem para uma exibição fora de casa, na qual criámos ocasiões, e estivemos em jogo. Começámos extremamente bem no segundo tempo, os primeiros 20 a 25 minutos são um super jogo fora de casa sem marcar. Depois, eles marcam o terceiro golo num contra-ataque», resignou-se o técnico.

«Nós causámos o nosso próprio sofrimento naqueles primeiros 12 minutos. Isso não pode acontecer. Aconteceu. Mas não pode. É realmente difícil de engolir. Vocês podem criticar, podem julgar e provavelmente estão certos. Não tenho nada a dizer porque aqueles 12 minutos não são permitidos», prosseguiu Jürgen Klopp.

O treinador do Liverpool continuou na sua análise.

«É realmente difícil resumir. A equipa não está cheia de confiança, mas é preciso muita confiança para isso? Colocar o corpo entre a bola e o adversário? Parar um cruzamento? Como posso não me preocupar? Não posso sentar-me aqui e dizer que está tudo bem porque não está. Perguntaram-me se é por causa da última temporada, 63 jogos. É claro que influenciou o início da temporada, mas quanto tempo podemos suportar isso? Estamos em fevereiro, pelo meu relógio. Pode ter sido um problema, mas hoje, os primeiros 12 minutos não são permitidos e este é o resultado. Não é assim que um 3-0 parece - com os Wolves claramente a serem a melhor equipa. Talvez o tenham sido em 12 minutos e no final, quando a bola foi amiga deles de novo.»

Klopp assumiu que não acha «que os jogadores estejam no seu melhor neste momento», mas garante: «Ainda sei o quão bons eles são e o quão bons podem ser. Mas não conseguimos ajudar-nos a nós próprios neste momento.»

O alemão concluiu depois. «Sete ou oito jogadores não participaram no primeiro golo, sete ou oito jogadores não participaram no segundo, mas todos são afetados por isso. O começo é horrível. Depois é normal, é ótimo. OK, sem marcar. Mas neste momento é sempre “se”, “se”, “se” e já não consigo mais ouvir isso», rematou.