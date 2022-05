O Liverpool joga esta terça-feira a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Villarreal, e com uma vantagem de 2-0. O panorama é positivo para os reds, mas Jurgen Klopp nem quer ouvir falar em eliminatória resolvida.

«Se eu fosse mais novo, ficaria muito chateado com essa questão. Claro que a eliminatória não está resolvida. Estamos só no intervalo. Vamos tentar ganhar, sabendo que o Villarreal vai dar tudo o que tem para dar a volta à eliminatória», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«É uma meia-final, vai ser difícil. Não estamos à espera que seja fácil. Fizemos um bom jogo em casa e agora temos de fazer um bom jogo fora também», continuou.

O técnico do Liverpool reconhece que vai ser preciso maturidade, mas não só: «Maturidade e experiência serão importantes, mas não decisivas. Temos de dar tudo o que temos amanhã [terça-feira]. Temos de estar preparados para jogar no topo. Eles vão tentar jogar muito mais futebol do que o que permitimos na primeira mão.»

«O Emery [treinador do Villarreal] de certeza que vai tentar fazer algumas adaptações. Vai ser muito interessante», acrescentou.

O clube inglês ganhou todos os jogos fora que disputou nesta edição da Liga dos Campeões, e Klopp explicou o segredo.

«Não ganhámos os jogos a defender baixo e a sair no contra-ataque. Tentámos sempre sermos nós próprios e temos de fazer isso novamente. Temos de estar prontos para sofrer e defender em alguns momentos, mas não como estratégia», atirou.

O Liverpool joga em casa do Villarreal esta terça-feira, a partir das 20h00.