Jurgen Klopp está no Liverpool desde 2015 e, ao que tudo indica, vai permanecer no cargo até pelo menos 2026, depois da renovação de contrato com os reds.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Newcastle, o treinador da equipa inglesa não escondeu a satisfação pelo acordo alcançado.

«Queremos tentar que este clube tenha o maior sucesso possível, de preferência para sempre. Mas isso não significa que eu estarei aqui para sempre. (…) Não podemos garantir sucesso, mas podemos garantir estabilidade, o que é difícil de ter durante tempos difíceis», disse, citado pela BBC.

«Para mim, neste momento da minha vida, este é o lugar para estar. Este clube oferece muito, estamos a construir algo e não queremos parar o desenvolvimento», prosseguiu.

O Liverpool persegue um inédito quádruplo, uma vez que ainda está a lutar por quatro competições, e Klopp não esconde a ambição de «criar memórias».

«Isto não é uma ameaça, mas estamos apenas a começar. Vamos mesmo dar tudo. Não podemos esperar dez anos para fazer memórias. Temos de o fazer já. Temos de aproveitar a caminhada. Não sabemos se vamos ganhar alguma coisa. Mas neste momento, estamos a tentar espremer tudo o que é possível desta temporada.»

Jogadores como Salah e Mané terminam contrato em 2023, mas o alemão não acredita que a sua permanência no clube inspire os dois jogadores a irem pelo mesmo caminho.

«Isso é uma questão para eles. Dou-me muito bem com os dois. Se for um sinal positivo para eles, muito bem, mas não acredito que isto vá ser um fator decisivo. Mas assim os jogadores que queiram estar aqui sabem o que podem esperar», atirou.