Nem dois meses bastaram para Luis Díaz convencer Jurgen Klopp. O treinador do Liverpool revelou estar surpreendido pelo impacto do colombiano nos reds e confessou que a adaptação foi mais rápida do que o próprio esperava.

«Foi surpreendentemente rápido. Quando contratas um jogador, nunca sabes o quão rápido as coisas vão acontecer. O que se vê nos treinos é o que se vê nos jogos. Tem sido brilhante até agora», disse em conferência de imprensa esta sexta-feira.

Klopp mostrou-se ainda na renovação de Mohamed Salah, que termina o vínculo com o Liverpool em junho de 2023.

«Mo espera que este clube seja ambicioso. Não podemos fazer muito mais, é decisão dele. Está tudo bem do meu ponto de vista. Não aconteceu mais nada, nenhuma assinatura ou rejeição. Esperemos, não há pressa», vincou.

O técnico alemão falava na antevisão do embate com o Brighton, este sábado, às 12h30.