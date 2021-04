Além de ter abordado o tema da Superliga Europeia, Jurgen Klopp falou ainda sobre o seu futuro no final do empate do Liverpool em casa do Leeds, a contar para a Premier League.

Apesar da época menos positiva dos reds, Klopp garante que não se demite: «Hoje [segunda-feira] ouvi que ia demitir-me. Não é isso que vai acontecer. Se os tempos estão difíceis, ainda fico com mais vontade de ficar aqui. É um momento muito difícil, sim, mas sinto-me responsável pela equipa, pelo clube e pela relação com os adeptos. Vou tentar ajudar a resolver as coisas de alguma forma», afirmou, em conferência de imprensa.

Tal como havia feito antes da partida, o técnico alemão falou da Superliga Europeia: «Sei que os adeptos estão zangados. O meu problema é que retiraram as tarjas de apoio à equipa em Anfield. Eu teria-as deixado lá para os jogadores. Temos uma ótima relação. Eles querem mostrar que estão chateados, mas a equipa não teve nada a ver com isso.»