O Liverpool venceu este domingo o Leicester, por 3-0, mas, no final do encontro, Jurgen Klopp não estava só em modo de festejo. Numa altura em que a equipa tem vários jogadores-chave lesionados, o treinador dos Reds critica os canais televisivos, detentores dos direitos de transmissão, pelo calendário apertado.

«Não somos só nós, são todos os jogadores. A Sky e a BT Sports têm de falar porque, se continuarmos a jogar à quarta-feira e depois ao sábado às 12h30, não sei se vamos acabar a temporada com 11 jogadores», disse Klopp, acusando:

«Eu sei que vocês não se preocupam, é esse o problema. Já andamos a falar disso há muito tempo e nada acontece.»

«Não falo só do Liverpool. Ontem, o Piqué teve uma lesão gravíssima no joelho, hoje o Bukayo Saka contraiu uma lesão, acho que no joelho. Ele jogou os três encontros pela seleção na semana passada», apontou o técnico alemão.

«As pessoas dizem-me para rodar a equipa, mas ponho quem? Tenho jogadores para fazer isso no ataque, mas o resto são miúdos. É um problema enorme e é um problema de transmissões televisivas apenas. Jogamos contra a Atalanta na quarta-feira e depois com o Brighton no sábado às 12h30. É um presente de Natal antecipado. Vamos chegar lá a tremer e prontos a perder pontos», disse ainda Klopp, que não aceitou o argumento de que os clubes concordaram com os contratos assinados com as televisões.

«Se me voltam a falar sobre os contratos, perco a cabeça. Esses contratos não foram feitos para uma temporada com Covid-19. Tivemos de nos adaptar, tudo mudou, mas as televisões continuam a dizer que não mudam.»