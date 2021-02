Jurgen Klopp não acredita que Virgil Van Dijk volte a jogar pelo Liverpool esta época.

Em conferência de imprensa, o técnico dos reds assumiu a possibilidade de inscrever o defesa-central na Liga dos Campeões, mas assumiu que não espera contar com o jogador de 29 anos nos próximos meses.

«Não quero dizer que é impossível, mas é improvável. É improvável. Não discutimos muito isso, honestamente», afirmou o treinador alemão.

«Neste momento, não sei de onde é que veem essas coisas [do regresso de Van Dijk]. Nenhum médico nem ninguém me disse que há alguma hipótese de o Virgil voltar a jogar esta época.»

No entanto, Klopp diz que vai inscrever o internacional holandês na Champions: «Aconteça o que acontecer, acho que temos espaço para o Virgil na lista da Liga dos Campeões. Ninguém me disse que tenho de mudar alguma coisa. Se tivermos espaço, então o Virgil estará na lista.»

«Vamos inscrevê-lo porque acreditamos em milagres de vez em quando. Mas se não houver espaço, então temos de pensar e tomar uma decisão. Mas se ele estiver é apenas porque temos esperança num milagre», atirou.

Van Dijk lesionou-se com gravidade no joelho em outubro, na partida do Liverpool frente ao Everton. O defesa sofreu uma entrada dura do guarda-redes adversário, Jordan Pickford, e teve de ser operado.

Além dos campeões ingleses, também a Holanda espera a recuperação do seu capitão, a tempo de poder disputar o Euro 2020, em junho.