Não é só futebol. É vida, é emoção, é a ligação incondicional, é o coração cheio. O lado bom do jogo não encontra paralelo em nenhuma outra área da vida e este vídeo de Natal do Liverpool é só mais uma prova disso.



Jurgen Klopp e os seus futebolistas falharam, pelo segundo ano, a visita ao Hospital Pediátrico de Alder Hey, mas compensaram os pequenos fãs com conversas feitas através de vídeo.



Há de tudo um pouco, mas o melhor é mesmo ver. Se acabar de lágrimas a escorrer pelas faces abaixo, não estranhe. Este é, provavelmente, mais belo vídeo de Natal do mundo do futebol.



VÍDEO: