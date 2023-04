Jurgen Klopp voltou a elogiar Darwin Nuñez nesta sexta-feira, na antevisão ao jogo do Liverpool com o Nottingham Forest, mas não deixou de lhe apontar algo que o uruguaio tem de melhorar rapidamente.

«Ele é uma máquina e marcou muitos golos esta época. Tem conseguido grandes momentos connosco, mas ainda se está a adaptar. O inglês dele não é bom, para não dizer que ele não fala de todo. Estamos a trabalhar nisso e ele tem de aprender, porque assim não é fácil», declarou.

Ainda assim, o técnico alemão afasta as críticas ao ex-jogador do Benfica e admite que nenhum avançado pode estar em grande plano se a equipa não estiver bem.

«Como é que um avançado pode brilhar quando toda a equipa passa por dificuldades?», questiona.

Klopp admite ainda que Darwin não está contente por não ser sempre opção na equipa inicial e diz que isso é perfeitamente normal.

«Isto é um projeto de longo prazo. Eu percebo que ele queira desesperadamente jogar de início, mas temos de encontrar a melhor forma de jogar. Ele me sorri na cara quando eu lhe digo que não vai ser titular, mas tudo bem com isso. É essa a forma como tem de lidar com a situação», reflete.