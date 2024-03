A frustração foi mais forte que Klopp nos minutos que se seguiram à derrota com o Manchester United, na tarde de domingo, a contar para os “quartos” da Taça de Inglaterra. Depois de estar na frente do marcador por duas vezes, o Liverpool caiu em Old Trafford, no prolongamento (4-3).

Na zona de entrevistas rápidas, o treinador dos «reds» foi questionado pelo jornalista dinamarquês Niels Christian Frederiksen, da ViaPlay, quanto à sobrecarga competitiva, e se o cansaço foi o principal motivo para o resultado.

«Essa é uma questão parva, devo dizer. (...) Pensa o contrário, estou a ver, e isso é bom», ironizou.

Face à insistência do jornalista, Klopp interrompeu a entrevista.

«Claramente não estás bem e eu não tenho paciência para isto. Que questões são estas? O que queres mais?», interpelou o técnico alemão, afastando o microfone.

Ao Daily Mail, o jornalista do ViaPlay descreve que, depois de as câmaras pararem de gravar, Klopp percorreu o corredor, aos gritos e visando Frederiksen.