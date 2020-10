Virgil van Dijk foi operado com êxito ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, mas deverá falhar o resto da época, informou o Liverpool. «O jogador do Liverpool foi operado de acordo com o planeado, em Londres, e tudo correu bem. Van Dijk irá agora começar o processo de reabilitação, com o apoio do departamento médico», comunicaram os Reds.

Recorde-se que a lesão do defesa central de 29 anos ocorreu há quase duas semanas, no empate a duas bolas com o Everton. Depois de disputar um lance com o guarda-redes Jordan Pickford, que só não foi sancionado com grande penalidade porque o jogador holandês estava em posição irregular, van Dijk teve de abandonar o relvado.