O FC Porto perdeu esta quarta-feira em Anfield, com o Liverpool, por 2-0, num desfecho que, a par da vitória do Milan em Espanha ante o Atlético Madrid (0-1) deixa tudo em aberto para a última jornada no grupo B da Liga dos Campeões.

A equipa comandada por Sérgio Conceição mantém o segundo lugar com cinco pontos, para quatro de Atlético Madrid e Milan, e tem todos os cenários em aberto para a última ronda, na qual recebe o Atlético. Já o Milan recebe o Liverpool.

Os azuis e brancos até podem empatar com o Atlético, desde que o Milan não vença o Liverpool. Isso garante os oitavos de final à equipa portuguesa. Uma vitória ante os espanhóis também o garante de forma automática, sem olhar para o outro jogo.

Porém, uma derrota na receção ao Atlético, aliada a uma vitória do Milan ante o Liverpool, tira mesmo o FC Porto das competições europeias em 2021/2022.

Além disso, a ida à Liga Europa também é possível, via terceiro lugar. Isso acontece se o FC Porto empatar com o Atlético e se o Milan vencer o Liverpool.