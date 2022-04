Jürgen Klopp diz que está «ansioso» pelo início do jogo com o Benfica, esta terça-feira, no Estádio da Luz, relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O treinador alemão garante que tem toda a informação que necessita sobre a equipa de Nelson Veríssimo e revela, inclusive, que Luis Díaz tentou dar umas dicas mas, tendo em conta as dificuldades de comunicação do colombiano, acabou por não ajudar muito.

«Ele bem tentou ajudar, mas não percebemos uma palavra do que disse. Com o Vítor Matos, o Pep Lijnders, o Diogo [Jota] e o Luís [Díaz] já temos suficientes especialistas do futebol português. De qualquer forma, fizemos a análise habitual, não precisamos de informação interna. Estivemos reunidos com os rapazes esta manhã», começou por destacar em conferência de imprensa.

Quanto ao Benfica, Klopp destaca Darwin, mas não só. «Há muita qualidade e experiência nesta equipa. Vai ser um desafio interessante. É assim que devia ser. Estou mesmo ansioso por este jogo. O Darwin não é o único bom jogador. Faz parte do futuro do Uruguai, sim. É de topo. O golo que marcou ao Ajax foi incrível. Esperamos que seja titular. O Rafa não pode ter muitas bolas. É surpreendente quando a tem, realmente rápido», analisou.

Mas há mais. «Conheço muitos jogadores do Benfica. O Julian Weigl, o Vertonghen, o Otamendi. Há muita qualidade e experiência naquela equipa», acrescentou.

O Liverpool não tem marcado muitos golos, mas a verdade é que também não sofre. «É a mãe de tudo o que fazemos. É o que peço constantemente. Nem sempre se consegue marcar muitos golos, tendo em conta a qualidade do adversário é assim que tudo começa e tudo termina. É a base de tudo o que fazemos», comentou.

O Liverpool é, agora, uma equipa mais madura e mais experiente. «É muito importante, mas não é a única coisa que precisamos. Precisamos de desejo, mentalidade e excitação. Não podemos comprar isso, tens de ganhar maturidade como jogador, como treinador, como equipa. Julgas as coisas com mais calma no futuro. Isso é experiência. Já fizemos jogos em que estávamos a ganhar 1-0 e continuávamos a correr como doidos. Quero que os meus jogadores pensem da forma certa e foi isso que vi no último sábado», prosseguiu.

Com o regresso de Naby Keita, Klopp tem todos os jogadores disponíveis para o jogo deste terça-feira. «Todo o plantel está disponível. O Curtis [Jones] teve um inchaço, mas desapareceu de um dia para o outro. O Trent [Alexander-Arnold] também já está bem há quatro ou cinco dias», explicou.

A fechar, o treinador comentou ainda uma alegada quebra na forma de Mohamed Salah. «Para mim, o nível exibicional é importante, mas também a forma como ele junta os jogadores. É uma fase difícil para o Mo e também para o Sadio [Mané] que chegaram dos compromissos internacionais e têm de estar novamente disponíveis para a equipa. Nós estamos com eles todos os dias, posso dizer que não há motivo de preocupação», referiu ainda.