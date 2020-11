Menos de dois meses depois de chegar a Anfield, Diogo Jota já tem Liverpool a seus pés. Mas não só.

O avançado português fez um hat-trick frente à Atalanta em jogo da Liga dos Campeões, e a imprensa europeia rendeu-se a mais uma exibição decisiva - já tinha marcado nos três jogos anteriores.

O The Guardian diz que a noite em Bérgamo «pertenceu ao confiante e clínico Jota». A publicação britânica defende que o jovem de 23 anos «roubou» sem surpresa o lugar a Roberto Firmino.

A mesma ideia defende a BBC, que afirma que Jota aproveitou de forma «sublime» a oportunidade dada por Jurgen Klopp e que todo ele parece um jogador do Liverpool.

Mas não é só no Reino Unido que Diogo Jota está em destaque: em França, o L'Équipe destaca «a bela surpresa» que o antigo avançado do Paços de Ferreira tem sido, ao passo que o jornal catalão Sport diz que «Bérgamo, a partir de hoje [terça-feira], escreve-se com Jota», destacando os dois primeiros golos de classe mundial do internacional luso.

O Mundo Deportivo fala num Diogo Jota «protagonista do festival em Bérgamo», enquanto o jornal As reserva grande elogios à nova coqueluche dos reds. «Ele vinha avisando nos últimos três jogos. Deem-lhe um pouco de jogo e ele marcará um golo. Deem-lhe um jogo da Liga dos Campeões e ele ganha-o sozinho. O momento em que Diogo Jota está imerso é mais do que espetacular, é um presente que lhe permitiu marcar seis golos em apenas dez dias», escreve a publicação de Madrid.

Por fim, também a Marca deixa elogios ao jovem formado no Paços de Ferreira e no Gondomar: «O Liverpool continua a dançar ao ritmo de Jota.»