Luiz Díaz chegou ao Liverpool apenas no mercado de inverno, mas já agarrou um lugar nos habituais escolhidos de Jurgen Klopp, bem como conquistou os adeptos dos reds. O colombiano, numa publicação desta segunda-feira nas redes sociais, reconheceu estar a viver um sonho e mostrou-se rendido a Anfield Road.

«4 de fevereiro foi o dia em que todos vocês me receberam como mais um na família», começou por escrever o ex-FC Porto.

«Desde aquele dia, tenho sonhado acordado, a viver o que desejei profundamente toda a minha vida. E agora que me mostraram que os sonhos se tornam realidade, deixem-me garantir que continuaremos a sonhar juntos. Então, com tudo o que resta para vencer, deixemos acontecer, porque aqui eu sei: nunca caminharei sozinho», completou.

Apesar da derrota na final da Liga dos Campeões com o Real Madrid e do segundo lugar na Premier League, o Liverpool terminou esta temporada com dois títulos conquistados, a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra, que motivaram um desfile pela cidade neste domingo, com as ruas repletas de adeptos.