Decisivo no último duelo que garantiu a final da Champions ao Liverpool, o colombiano Luis Díaz já justificou o investimento no passado mês de janeiro. Quem o diz é o próprio treinador dos reds, Jurgen Klopp, satisfeito com o rendimento do ex-FC Porto.

«Teve um impacto impressionante. Em qualquer equipa do mundo há espaço para um jogador de classe mundial, que é o que ele é e por isso estávamos tão desesperados por garantir a contratação e ficámos tão felizes por conseguir. Faz toda a diferença. Jogámos contra o FC Porto e ele ainda estava lá, agora vai connosco à final. É uma situação um pouco estranha, mas viu-se o que significa para ele», afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Klopp destacou ainda a relação de Díaz com o restante plantel, apesar de o extremo nem sequer falar inglês.

«Ele comunica com todos sem falar a língua. Ok, temos a facção espanhola, eles são muito próximos e ajudaram-no muito. Thiago, Fabinho, Alisson, Bobby [Firmino], todos esses rapazes e o Adrian, que é ótimo nesses aspetos. Mas ele também é muito próximo de Curtis [Jones] e Harvey [Elliott]. Não faço ideia de como eles falam, para ser honesto. Emocionalmente falando, eles são assim [dedos juntos] desde a primeira semana», brincou ainda o germânico.

