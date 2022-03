Tal como já se vem a tornar hábito, Luis Díaz recebeu esta terça-feira mais um elogio do treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, que se mostrou agradado com o scouting dos reds.

«Ele está aqui há algumas semanas. Teve um começo incrivelmente bom. Nesta idade, nesta fase da sua carreira... ele pode melhorar muito. É bom ver como ele se adaptou, como rapaz e como jogador. Da nossa parte, acho que observámos e escolhemos o rapaz certo», disse o técnico alemão em conferência de imprensa.

O colombiano, ex-FC Porto, foi a principal figura do triunfo do Liverpool em casa do Brighton (2-0), no último fim de semana, ao apontar o primeiro golo.