Luis Díaz é o novo número 7 do Liverpool, anunciou esta segunda-feira o clube inglês.

Esse dorsal pertenceu a James Milner nos últimos oito anos, mas ficou livre com a saída do experiente médio inglês, entretanto já contratado pelo Brighton. Com isso, Díaz, antigo jogador do FC Porto, deixa a 23 que havia escolhido aquando da chegada a Anfield e passa a ser o 7.

Ora, o internacional colombiano comprometeu-se a pagar novas camisolas a todos as pessoas que já tinham comprado o novo equipamento do Liverpool para 2023/24, ainda com o 23 nas costas.

Segundo explica o clube, os adeptos que queiram fazer a troca devem devolver a camisola até ao dia 31 de julho. Esses equipamentos devolvidos serão depois entregues à fundação do Liverpool.