Luis Díaz não podia estar a causar melhor impacto no Liverpool, tanto no plano desportivo como até no pessoal.

Quem sublinha este segundo aspeto é Cilenis Marulanda, mãe do ex-FC Porto, que em declarações à revista colombiana «Semana» fez revelações sobre a boa relação entre o internacional colombiano e o técnico Jurgen Klopp.

«Ele diz-me "o treinador gosta de mim, quando jogo, ele abraça-me". O Luis [Díaz] sempre se deu bem com os companheiros de equipa, eles acolheram-no da forma como ele é», afirmou a mãe do craque dos «Reds», salientando o processo de crescimento do filho: «O Luis [Díaz] está a amadurecer. Vejo-o mais sereno em tudo o que faz e muito disciplinado. É muito sério e responsável no trabalho, por isso é que está a sair-se tão bem.»

Cilenis afirma que fala todos os dias com o filho e destaca o carinho com que a relação se mantém, mesmo à distância.

«Deus está a abençoá-lo. Ele é muito amoroso com o pai, com toda a gente, e diz-me: "mamã, és a melhor do mundo. Amo-te muito». Não guarda ressentimentos, sempre foi muito simples e humilde. Desde criança que é assim e nunca mudou», concluiu.