Sadio Mané regressou a Liverpool depois da conquista da CAN e deu de caras com um novo elemento da equipa, Luis Díaz, que alinha na mesma posição. Ainda assim, o senegalês não teme a concorrência do ex-FC Porto.

«Não vejo como competição. Vejo uma forma de cada um tornar o outro melhor jogador. Se queres uma grande equipa, precisas deste tipo de jogadores. Estamos muito felizes por o termos e de certeza que o Liverpool vai sair a ganhar. Acho que todos sabem que Klopp é um ótimo treinador. Ele está habituado a estas situações, garante que todos estão felizes e de certeza que vai continuar a fazer como até aqui», disse no podcast ¡Qué Golazo! da CBS Soccer.

Mané contou ainda como tem sido a convivência com o colombiano. «Passei dois ou três dias com ele e é um rapaz muito, muito simpático. Vai sair-se muito bem no Liverpool porque ele é muito, muito talentoso e humilde. Um jogador muito trabalhador», vincou.