Luis Díaz já conquistou a admiração dos colegas do Liverpool, entre os quais um dos capitães, Virgil van Dijk, que elogiou a rápida adaptação do antigo futebolista do FC Porto.

«É um jogador muito perigoso. Ele é capaz de produzir momentos muito perigosos com a sua criatividade. No outro dia deu uma assistência e marcou [contra o Manchester United]. E está aqui há apenas dois meses. Normalmente o período de adaptação é difícil, pois acabou de chegar, mas é um menino extraordinário e uma ótima pessoa. Foi capaz de colocar a sua grande qualidade ao serviço da equipa muito rapidamente», afirmou em entrevista à agência EFE.

O Liverpool, note-se, recebe o Villarreal esta quarta-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

«Vai ser muito difícil porque o Villarreal é uma equipa muito difícil. Vi os jogos contra o Bayern de Munique e eles são fantásticos defensivamente. Os jogadores trabalham duro, têm muita experiência e, acima de tudo, jogam como um coletivo», disse ainda o central neerlandês.