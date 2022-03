Luis Díaz não demorou muito a conquistar os adeptos do Liverpool.

O extremo colombiano adaptou-se rapidamente à cidade dos Beatles e até já tem direito a uma canção.

«Contratámos um rapaz do FC Porto / E quando ele marca, dança com o Diogo [Jota] / Ele joga com o Mané, Salah e Firmino / Ohhh o Luis Díaz deixa-nos loucos», cantam agora os adeptos dos reds em tributo ao antigo jogador dos dragões.

Ora veja: