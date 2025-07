A morte repentina de Diogo Jota e do irmão André Silva num acidente de viação continua a proporcionar mais homenagens que se multiplicam das mais diversas formas e feitios.

Agora foi a vez de Tsimikas, lateral do Liverpool e um dos colegas mais próximos do internacional português, até pelo facto de terem assinado pelos reds no mesmo ano, em 2020.

O defesa grego decidiu fazer uma nova tatuagem na mão esquerda onde é possível ler «Wish you were here 20», uma clara referência a Diogo Jota e ao número que o português utilizava em Liverpool.

O estúdio de tatuagem onde o jogador grego decidiu marcar na pela a homenagem a Diogo Jota fez uma publicação com um texto emocional.

«Algumas ligações vão além do futebol. Esta é eterna. De colegas de equipa a irmãos. Da Grécia à Inglaterra. Dos sonhos a Anfield. Eles cresceram juntos. Riam, brigavam, trabalhavam e viviam momentos com os quais a maioria só pode sonhar. Até que o destino decidiu tirar um deles muito cedo. Esta tatuagem não é apenas uma homenagem. É um pedaço de amor, dor, memória — gravado em silêncio, usado com orgulho. Descansa em paz, Jota. Nunca caminharás sozinho», pode ler-se no Instagram.

De recordar, Diogo Jota e André Silva faleceram num trágico acidente de viação em Espanha no início do mês de julho, duas mortes que chocaram o futebol mundial.