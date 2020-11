Os sete golos de Diogo Jota nos dez jogos pelo Liverpool colocaram o jogador português debaixo dos holofotes do futebol mundial. Este sábado, o site da Marca teve em manchete um artigo sobre Diogo Jota, chamando-lhe: «O jogador da moda». Fala sobre o percurso e o que dizem de Diogo Jota várias figuras do futebol.

O jornal falou com o guarda-redes Adrián San Miguel, que diz que Jota «é muito humilde, muito lutador e adaptou-se muito bem» ao balneário. «Creio que a equipa o fez melhorar e estamos a desfrutar imenso.»

«A nível futebolístico é incrível. Joga com ambos os pés, é rápido e dribla bem», acrescentou, secundando aquilo que Jurgen Klopp já tinha dito.

Paulo Fonseca, que treinou Diogo Jota no Paços de Ferreira também não poupou elogios ao jogador em que apostou nos castores. «É um jogador muito poderoso, muito de equipa e que traz muita profundidade e velocidade.»

«Fez muitos progressos com o Nuno no Wolves. O seu estilo é ideal para o futebol inglês», acrescentou o agora treinador da Roma, recordando os primeiros tempos no Paços.

«Decidi apostar nele numa altura em que vínhamos de alguns jogos em que o nosso jogo não me agradou muito. Lembro-me que, num jogo fora, contra o Arouca, resolvi colocar o Jota e o Andrézinho, dois jovens que pareciam ter muita qualidade. Ganhámos o jogo e, a partir daí, ele jogou quase sempre. Tudo aconteceu muito rapidamente: em pouco tempo, tornou-se um jogador muito importante para o Paços», contou Paulo Fonseca, acrescentando: «É um rapaz humilde, que trabalha muito.»

Jorge Simão, que também treinou Diogo Jota no clube pacense, contou alguns episódios ao jornal. «Ele não nasceu rico, vem de baixo, mas desde pequeno já disse que queria jogar a Champions League. Tem uma mentalidade incrível. Aos 19 anos, sem eu lhe dizer nada, começou a trabalhar o pé esquerdo. Percebeu que precisava de o evoluir.»

O técnico disse que não se esquece de um golaço marcado por Jota de chapéu num jogo de preparação. «Fiquei a pensar: ‘Isto que acabaste de ver é verdade? Foi uma demonstração de incrível talento’.»

Jorge Simão recorda mesmo que, quando Diogo Jota foi para o FC Porto, disse numa entrevista que este «poderia ser o sucessor de Cristiano Ronaldo na seleção quando ele se reformar». «Na altura, não foi bem visto, mas agora muita gente diz isso», aponta o treinador.

O jornal destaca ainda os elogios que fazem a Diogo Jota o ex-jogador do Liverpool Steven Gerrard, Jorge Jesus, e Rúben Neves, ex-companheiro no Wolverhampton.