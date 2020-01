O Liverpool venceu o Manchester United por 2-0 e Alisson entrou para a história do jogo com a assistência para o segundo golo, apontado por Salah. Já no período de descontos, o guarda-redes viu o egípcio isolado antes da linha de meio-campo e lançou o contra-ataque, finalizado com mestria por Mohamed Salah.



O internacional brasileiro ficou eufórico e atravessou o relvado a correr para festejar com o seu companheiro de equipa. O Liverpool partilhou um vídeo, filmado da bancada, do passe decisivo de Alisson e da consequente celebração.



Veja as imagens incríveis: