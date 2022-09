Anfield recebeu neste sábado um jogo de lendas, apelidadas de lendas do Norte de Inglaterra, entre o Liverpool e o Manchester United. Depois de Dimitar Berbatov colocar os visitantes em vantagem com a elegância do costume, os reds operaram uma reviravolta e garantiram o triunfo por 2-1.

Berbatov inaugurou a contagem ao 7.º minuto de jogo, Mark González assinou o empate aos 47m e foi Sinama-Pongolle, ex-jogador (terminou carreira em 2020) que passou sem brilho pelo Sporting, a decidir o encontro ao minuto 82.

Nota ainda para a presença de Karel Poborski, antigo jogador do Benfica, entre as estrelas que deixaram marca no Manchester United. De resto, como pode ver pela constituição das equipas, não faltaram à chamada diversos nomes sonantes.

FOTOS: reconhecem todos estes antigos craques?



VÍDEO: o golo decisivo de Sinama-Pongolle: