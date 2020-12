Lewis Hamilton foi eleito personalidade do ano do desporto em Inglaterra, numa eleição organizada pela BBC.

O piloto conquistou este ano o quarto título consecutivo de campeão de Fórmula 1, igualando o recorde de sete que pertencia a Michael Schumacher.

Jordan Henderson, capitão do Liverpool, foi o segundo mais votado numa eleição onde estavam ainda o pugilista Tyson Fury, que tinha pedido para ser retirado da lista, Stuart Broad (críquete), Hollie Doyle (hipismo) e Ronnie O'Sullivan (snooker).

O Liverpool venceu o prémio para equipa do ano e Jürgen Klopp foi eleito o treinador do ano. Marcus Rashford, jogador do Manchester United, recebeu um prémio especial, atribuído por um painel de especialistas, devido à campanha para ajudar crianças carenciadas.

A nadadora Andrea Spendolini-Sirieix, de 16 anos, venceu na categoria de jovem personalidade do ano.