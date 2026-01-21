O Liverpool aproximou-se da qualificação direta para os “oitavos” da Liga dos Campeões ao vencer na visita ao Marselha (3-0), na sétima e penúltima jornada da fase liga. Na noite desta quarta-feira, o Liverpool inaugurou o marcador aos 23 minutos, por Ekitiké, mas o avançado estava em fora de jogo.

Num duelo sempre controlado pelos “Reds”, Szoboszlai entregou a vantagem ao Liverpool aos 45+1 minutos, cobrando um livre em zona frontal por debaixo da barreira.

Entre trocas, o guarda-redes Rulli concedeu um autogolo aos 72m, enquanto Gakpo encerrou a contenda aos 90+3m.

Assim, o Liverpool subiu ao quarto lugar, com 15 pontos, igualado com o Real Madrid (3.º). Dentro de uma semana – quarta-feira às 20 horas – os “Reds” recebem o Qarabag (18.º).

Quanto ao Marselha, segue no 19.º posto, com nove pontos – sem a qualificação para o play-off garantida – e visita o Brugge (27.º), também na quarta-feira (20h).