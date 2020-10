Um adepto do West Ham foi esta quarta-feira banido dos estádios de futebol por três anos por causa de insultos dirigidos a Mohamed Salah durante um jogo com o Liverpool em janeiro.

Nas redes sociais, surgiu um vídeo no qual alguns adeptos dos hammers insultam Salah, maioritariamente devido à sua religião, muçulmana. As imagens permitiram identificar o homem de 48 anos, que foi presente a tribunal e se declarou culpado.

Além de ser impedido de entrar em estádios durante três anos, o homem terá de pagar uma multa de 400 libras (cerca de 443 euros) e 125 libras em custas judiciais (cerca de 138 euros).

«Não vamos tolerar crimes desta natureza em jogos de futebol e vamos agir contra os que sejam identificados em atos deste género durante os jogos», diz um responsável da polícia de Londres em comunicado.

Na nota é ainda citado um responsável do West Ham, que afirma: «Temos uma abordagem de tolerância zero a qualquer forma de discriminação. Igualdade e diversidade estão no coração do clube e temos o compromisso de continuar a garantir que todos que entrarem no estádio tenham a liberdade de assistir aos jogos de futebol num ambiente inclusivo.»

O clube diz ainda, que em parceira com organizações como a Kick It Out e os BAME Hammers vai oferecer sessões educativas ao adepto em causa e, se o seu comportamento não mudar, poderá ser banido para sempre do estádio.