Alisson, guarda-redes do Liverpool, comentou a recente polémica à volta de Mohamed Salah. O avançado foi deixado de fora na convocatória após os comentários em relação à pouca utilização.

Já Arne Slot não sabe se Salah terá feito o último jogo pelo Liverpool.

O brasileiro começou por referir que o egípcio é uma lenda do clube. Ainda assim, Alisson não quis desviar o foco da equipa na visita a Itália para a Liga dos Campeões.

«Não é fácil como grupo. Temos uma relação pessoal com ele. Jogo com o Salah durante muito tempo. Ele é uma boa pessoa, uma lenda e um símbolo para o Liverpool. Alcançámos muito juntos. Não é algo que me deixe feliz, mas no futebol não há muito tempo para chorar por isso. Vamos concentrar-nos no jogo», começou por referir, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Inter desta quarta-feira [20h00].

Alisson relembrou a relação próxima que tem com Salah. No entanto, mesmo que ressalve a liberdade de expressão, o guarda-redes acredita que o companheiro de equipa deve assumir as responsabilidades.

«O facto de Salah estar indisponível é uma consequência do que ele fez. Ainda não falei com ele sobre a situação, mas quero fazê-lo. Ele não é apenas um colega de equipa para mim, somos bons amigos. Quero o melhor para ele e para o clube. Acredito que a sua intenção não foi desrespeitosa. Ele pode expressar-se livremente, mas também deve assumir as consequências dos seus atos», concluiu.