Arne Slot, técnico do Liverpool, comentou a situação de Mohamed Salah. O avançado dos «reds» foi suplente não utilizado no último jogo. Foi também abordada a «dispensa» do egípcio para a CAN, que decorre entre dezembro e janeiro.

Os campeões em título venceram o West Ham, de Nuno Espírito Santo, este domingo (2-0). Salah foi convocado mas não participou da partida. Foi a primeira vez que viu o jogo inteiro do banco de suplentes esta temporada.

Questionado sobre o assunto, Arne Slot, em antevisão ao Sunderland (desta quarta-feira), relativizou a situação. Normalizou a insatisfação por não jogar mas garantiu que o jogador se comportou de forma «profissional».

«É claro que um jogador não fica feliz se não estiver a jogar. Ele não foi o único que não ficou feliz por não ter sido titular, posso garantir. Isso é normal, mas a forma como ele se comportou foi a que se esperaria de um profissional como ele. Ele apoiou muito os seus companheiros de equipa, comportou-se muito bem durante o dia e também ontem no treino», começou por referir.

«Não se pode ser um jogador que está disponível a cada três dias e jogar com esse alto nível se se deixar levar pelas emoções. O Mo é muito disciplinado, sabe o que fazer para se manter em forma e, independentemente de jogar bem ou mal, de jogar ou não jogar, ele será sempre um profissional de alto nível — e foi isso que ele foi nos últimos dois dias», acrescentou.

Foi também discutida a presença de Salah na CAN, que decorre entre os dias 21 de dezembro e 18 de janeiro, em Marrocos. O jogador, que está na nona época do Liverpool, vai apresentar-se na seleção do Egito no dia 15 de dezembro, confirmou Slot.

«É dia 15 de dezembro, mas, como sempre nessas situações, há um jogador envolvido, há a nação envolvida — o Egito, neste caso — e o clube, e sempre há conversas sobre o que é melhor para todos nós três. Isso não é novidade, é sempre assim. Além disso, quando eles voltam, quando eles vão. Acho que a FIFA disse que o dia 15 é a última data em que um jogador deve ser libertado», concluiu.