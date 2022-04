Mohamed Salah termina contrato com o Liverpool já em junho do próximo ano mas, pelo menos em público, não quer discutir os pormenores do processo de renovação, que já se arrasta há algum tempo.

«Há muitas coisas de que as pessoas não sabem. Não posso ser egoísta e falar da minha situação. Estamos no período mais importante para a equipa e tenho de me focar na equipa e no que vem a seguir», disse o internacional egípcio em entrevista à Sky Sports.

O camisola 11 dos reds manteve o secretismo mesmo quando questionado acerca da confiança quanto à continuidade em Anfield Road.

«Não posso dizer ‘sim’, nem ‘não’. Já disse muitas vezes o que quero, mas não me posso alongar no contrato, porque é uma situação muito sensível. A equipa precisa de ganhar, não posso andar sempre nas notícias e a falar sobre o meu contrato agora. Estou focado na equipa», reforçou, antes de vincar que a situação contratual não afeta o rendimento desportivo.

«De todo. Falo com o treinador regularmente, sou muito profissional, sou praticamente o primeiro a chegar e o último a ir embora. Não estou preocupado com isso, sei o que estou a fazer. Estou focado nos troféus e dar tudo o que consiga de mim», finalizou.

Salah chegou ao Liverpool em 2017/18 e tornou-se uma das chaves dos reds. Na atual temporada, já marcou 28 golos e anotou 10 assistências, em 38 partidas.

As palavras de Salah sobre a renovação: