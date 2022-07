Mohamed Salah entrava no último ano de contrato com o Liverpool e prolongou nesta sexta-feira a ligação ao clube inglês, assinando um vínculo «de longa duração».

Em entrevista aos meios oficiais do Liverpool, o internacional egípcio perspetivou a nova temporada e falou sobre as mudanças no ataque, onde o grande destaque vai para a saída de Saido Mané para o Bayern Munique e a entrada de Darwin Nuñez, contratado ao Benfica.

«Estou muito entusiasmado, quero jogar com o Darwin. Ele fez uma grande época e jogou muito bem contra nós, em casa e fora. O Sadio saiu, foi sentir falta dele, fez grandes épocas no clube e desejo-lhe o melhor. Quanto ao Darwin, também lhe desejo o melhor e espero que marque muitos golos por nós», diz Mohamed Salah.

As mudanças no ataque do Liverpool não ficam por aqui. Jurgen Klopp despediu-se ainda de Takumi Minamino e Divock Origi. Por outro lado, os 'reds' contrataram o português Fábio Carvalho (ex-Fulham).

No setor ofensivo, o treinador conta ainda com nomes como Diogo Jota, Luis Díaz, Roberto Firmino ou Harvey Elliott.