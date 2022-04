A flash interview de Mohamed Salah à Sky Sports, após a goleada do Liverpool ao Manchester United (4-0), causou um mal-entendido no seio dos adeptos dos red devils, que entenderam as palavras do egípcio como uma crítica ao clube de Old Trafford, o qual Salah teria ridicularizado.

«Eles facilitam a nossa vida no meio-campo e na defesa. Eles tentam sempre dar-nos a bola para ficarmos em situação de um contra um. Facilitam muito a nossa vida. Não sofremos golos aqui nem lá [em Old Trafford]. Chegamos ao jogo e queremos marcar um golo. Depois de marcarmos o primeiro, queremos o segundo e o terceiro. Mas acho que foi uma exibição de alto nível. Espero que continuemos assim», disse Salah logo a seguir ao apito final.

Ora, esta quarta-feira, o atacante do Liverpool usou as redes sociais para explicar o que quis dizer no final do jogo em Anfield Road.

«Eu quis dizer que o nosso meio-campo e a nossa defesa nos facilitam as coisas. Não estava a falar dos jogadores do Manchester United que respeito», escreveu no Twitter.

Recorde a flah interview de Salah: