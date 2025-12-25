Uma bela história, uma prova de superação de uma adepta especial. O Liverpool partilhou neste Natal aquele que é seguramente um dos mais bonitos vídeos que vai ver nesta quadra.

O clube do Merseyside proporcionou uma bela surpresa a Reagan, uma adepta com Síndrome de Down, que abraçou a arte da costura e um nobre propósito de vida, ao dinamizar a fundação Silly Goose, para apoiar jovens e famílias que têm esta condição.

A jovem que completou 24 anos a 3 de dezembro, teve o melhor dos presentes nesse dia. Depois de receber no seu atelier o guarda-redes Alisson e até o ter ensinado a costurar, teve o convite para visitar Anfield na data do seu aniversário.

A 3 de dezembro, no jogo do Liverpool contra o Sunderland, privou de perto com o plantel dos «Reds», conhecendo do técnico Arne Slot ao seu jogador preferido, o norte-irlandês Conor Bradley.

Reagen foi acompanhada pelos pais, Colin e Vicky, que ao contrário da filha é uma indefetível do rival da cidade, Everton. Tudo acaba de uma forma emocionante, que vale a pena ver.