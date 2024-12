Em Liverpool desde 2017, Mo Salah quebrou novo recorde na Premier League. Na tarde de domingo, a propósito da vitória sobre o Tottenham (3-6), o avançado egípcio, de 32 anos, tornou-se o primeiro a superar as dez assistências e dez golos em seis épocas diferentes.

Ao bisar e assinar uma assistência no reduto dos «Spurs», o avançado atingiu os 15 golos e 11 assistências na atual edição da Premier League.

O máximo de Salah foi registado no término da época de estreia, com 32 golos e 10 assistências.

Em fim de contrato, o astro egípcio continua a justificar uma proposta para continuar a representar os «Reds», líderes da Premier League e da Champions.

