Richard Hughes é o eleito para o cargo de diretor-desportivo do Liverpool, a partir da época 2024/25. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, esclarecendo, assim, o futuro do atual diretor-desportivo do Bournemouth. Em simultâneo, trata-se do primeiro «reforço» para a estrutura agora liderada por Michael Edwards, CEO dos «reds».

Richard Hughes representou o Bournemouth, na qualidade de diretor-desportivo, na última década. Enquanto jogador, o escocês representou os «cherries» entre 1998 e 2022, e mais tarde entre 2012 e 2014. Quando pendurou as chuteiras, Hughes foi convidado a integrar a equipa técnica liderada por Eddie Howe, atualmente treinador do Newcastle.

«Estou extremamente orgulhoso. O Liverpool é um clube único. Estou consciente das expectativas e responsabilidades que advêm de assumir esta posição. Será minha responsabilidade trabalhar com Michael [Edwards] e tomar decisões que aumentem as perspectivas de construir uma equipa vencedora, que entusiasme os adeptos. É o que o Liverpool tem feito bem há muito tempo», explanou o antigo internacional escocês, de 44 anos, em declarações ao meios do clube.

Quanto a Michael Edwards, o CEO descreve o futuro diretor-desportivo como «um bom decisor», peça chave no rumo assumido pelos projetos que integrou.

«Conheço-o há metade da minha vida e ele é absolutamente alguém que personifica os melhores valores do Liverpool. Um capítulo de muito sucesso chegará ao fim este verão, e o objetivo é que, a partir daí, outro comece», rematou Edwards, que salientou o «legado de Klopp», base para a edificação do futuro.

O Liverpool ocupa o segundo lugar da Premier League, em igualdade com o Arsenal. Na Liga Europa, os «reds» vão medir forças com a Atalanta, nos quartos de final. Para os adeptos, e face à partida de Klopp no verão, só falta uma peça para completar o trio: Xabi Alonso.